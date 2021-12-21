В NASA заявили об отсутствии планов по запускам для съёмок кино в космосе
- Reuters
Он отметил, что все идеи частных компаний относительно того, что они хотели бы делать в космосе, так или иначе предоставляются NASA на согласование.
«Сейчас в расписании нет запусков с целью съёмок кино», — сказал Монталбано.
Ранее космонавт «Роскосмоса» Антон Шкаплеров рассказал подробности съёмок российского фильма «Вызов» на МКС.
По его словам, около 30% съёмок художественной киноленты проводилось в многоцелевом лабораторном модуле «Наука».
Утром 17 октября киноэкипаж в составе космонавта Олега Новицкого, режиссёра Клима Шипенко и актрисы Юлии Пересильд вернулся на Землю, спускаемый аппарат приземлился в Казахстане.