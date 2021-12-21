В NASA заявили об отсутствии планов по запускам для съёмок кино в космосе

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В NASA пока не планируют осуществлять запуски для съёмок кино в космосе, заявил в беседе с ТАСС руководитель американской программы Международной космической станции (МКС) Джоэл Монталбано.
В NASA заявили об отсутствии планов по запускам для съёмок кино в космосе
  • Reuters

Он отметил, что все идеи частных компаний относительно того, что они хотели бы делать в космосе, так или иначе предоставляются NASA на согласование.

«Сейчас в расписании нет запусков с целью съёмок кино», — сказал Монталбано.

Ранее космонавт «Роскосмоса» Антон Шкаплеров рассказал подробности съёмок российского фильма «Вызов» на МКС.

По его словам, около 30% съёмок художественной киноленты проводилось в многоцелевом лабораторном модуле «Наука».

Утром 17 октября киноэкипаж в составе космонавта Олега Новицкого, режиссёра Клима Шипенко и актрисы Юлии Пересильд вернулся на Землю, спускаемый аппарат приземлился в Казахстане

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