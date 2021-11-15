Космонавт Шкаплеров рассказал подробности съёмок фильма «Вызов» на МКС
- РИА Новости
«Думаю, 30% было снято в многоцелевом лабораторном модуле «Наука», где-то треть была снята в нашем главном служебном модуле «Звезда», около 30% осталось на все остальные модули», — рассказал он в интервью ТАСС.
Утром 17 октября киноэкипаж в составе космонавта Олега Новицкого, режиссёра Клима Шипенко и актрисы Юлии Пересильд вернулся на Землю, спускаемый аппарат приземлился в Казахстане.
В интервью RT постановщик поделился впечатлениями от полёта в космос и рассказал, как проходили съёмки и какие сложности возникали у группы при работе в невесомости.