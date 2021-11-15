Космонавт Шкаплеров рассказал подробности съёмок фильма «Вызов» на МКС

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Около 30% съёмок художественной киноленты «Вызов» на Международной космической станции (МКС) проводилось в многоцелевом лабораторном модуле «Наука», заявил космонавт «Роскосмоса» Антон Шкаплеров.
Космонавт Шкаплеров рассказал подробности съёмок фильма «Вызов» на МКС
  • РИА Новости

«Думаю, 30% было снято в многоцелевом лабораторном модуле «Наука», где-то треть была снята в нашем главном служебном модуле «Звезда», около 30% осталось на все остальные модули», — рассказал он в интервью ТАСС.

Утром 17 октября киноэкипаж в составе космонавта Олега Новицкого, режиссёра Клима Шипенко и актрисы Юлии Пересильд вернулся на Землю, спускаемый аппарат приземлился в Казахстане

В интервью RT постановщик поделился впечатлениями от полёта в космос и рассказал, как проходили съёмки и какие сложности возникали у группы при работе в невесомости.

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