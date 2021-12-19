Гинцбург допустил окончание пандемии коронавируса при иммунизации 70-75% населения

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Пандемия коронавируса закончится, когда 70-75% населения получат антитела, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Гинцбург допустил окончание пандемии коронавируса при иммунизации 70-75% населения
  • Reuters

«Когда 70-75% населения у нас будет иметь антитела, протективные к данной инфекции, а это можно сделать, если в течении 6 месяцев накроем всю российскую популяцию вакцинным препаратом», — приводит РИА Новости слова Гинцбурга в фильме Наили Аскер-заде на канале «Россия 1».

Он отметил, что ревакцинироваться препаратом «Спутник V» можно каждые полгода и бесконечное количество раз.

Ранее Александр Гинцбург рассказал, что есть технология создания вакцины от всех антигенов при разных штаммах коронавирусной инфекции.

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