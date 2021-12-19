Главы МИД Индии и стран Центральной Азии заявили о поддержке мирного Афганистана

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Главы МИД Индии и стран Центральной Азии опубликовали совместное заявление в рамках диалога Индия — Центральная Азия, в котором выразили поддержку мирному и безопасному Афганистану.
Главы МИД Индии и стран Центральной Азии заявили о поддержке мирного Афганистана
  • Reuters

Как уточняет РИА Новости, в мероприятии помимо индийского министра принимают участие главы МИД Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

«Стороны обсудили текущую ситуацию в Афганистане и её влияние на регион. Министры вновь заявили о решительной поддержке мирного, безопасного и стабильного Афганистана, подчеркнув при этом уважение суверенитета, единства и территориальной целостности и невмешательство в его внутренние дела», — говорится в совместном заявлении.

Уточняется, что участвующие во встрече представители стран также обсудили текущую гуманитарную ситуацию и решили продолжать оказывать гуманитарную помощь афганскому народу.

Ранее сообщалось, что Россия доставила в Афганистан более 100 тонн гуманитарной помощи.

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