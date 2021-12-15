NASA: зонд Parker впервые «коснулся» Солнца

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Солнечный зонд Parker впервые «коснулся» Солнца, пройдя через один из слоёв атмосферы Солнца — корону. Соответствующая информация приводится на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
NASA: зонд Parker впервые «коснулся» Солнца
  • globallookpress.com
  • © APL/NASA

«Впервые в истории космический корабль «коснулся» Солнца. Солнечный зонд NASA Parker теперь находится в верхних слоях атмосферы Солнца — его короне, замерив частицы и магнетические поля в нём», — говорится в сообщении.

Как отмечается, это «является новым крупным этапом миссии NASA и гигантским шагом в изучении Солнца».

Ранее глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE» анонсировал запуск межпланетной станции «Луна-25» в июле 2022 года.

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