Эскизный проект ракеты «Амур» завершат после оценки вариантов двигателя второй ступени

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Окончательные сроки завершения эскизного проектирования метановой ракеты-носителя «Амур» с возвращаемой ступенью будут установлены после оценки вариантов двигателя второй ступени. Об этом сообщили в пресс-службе Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс».
Эскизный проект ракеты «Амур» завершат после оценки вариантов двигателя второй ступени
  • globallookpress.com
  • © Roscosmos

«Окончательный срок завершения эскизного проектирования будет установлен после комиссионной оценки вариантов исполнения двигателя второй ступени РН «Амур», — приводит ТАСС сообщение.

Как уточняется, сейчас ведётся подготовка инженерных записок по вариантам построения двигателя второй ступени ракеты-носителя «Амур».

В РКЦ «Прогресс» подчеркнули, что целью данных работ является «получение наиболее перспективного двигателя — оптимального по конструкции и наиболее энергетически эффективного».

В августе сообщалось, что эскизный проект метановой ракеты-носителя «Амур» направлен в головные научно-исследовательские институты ракетно-космической отрасли. 

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