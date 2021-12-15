Эскизный проект ракеты «Амур» завершат после оценки вариантов двигателя второй ступени

Окончательные сроки завершения эскизного проектирования метановой ракеты-носителя «Амур» с возвращаемой ступенью будут установлены после оценки вариантов двигателя второй ступени. Об этом сообщили в пресс-службе Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс».

«Окончательный срок завершения эскизного проектирования будет установлен после комиссионной оценки вариантов исполнения двигателя второй ступени РН «Амур», — приводит ТАСС сообщение.

Как уточняется, сейчас ведётся подготовка инженерных записок по вариантам построения двигателя второй ступени ракеты-носителя «Амур».

В РКЦ «Прогресс» подчеркнули, что целью данных работ является «получение наиболее перспективного двигателя — оптимального по конструкции и наиболее энергетически эффективного».

В августе сообщалось, что эскизный проект метановой ракеты-носителя «Амур» направлен в головные научно-исследовательские институты ракетно-космической отрасли.