Эскизный проект ракеты «Амур» завершат после оценки вариантов двигателя второй ступени
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«Окончательный срок завершения эскизного проектирования будет установлен после комиссионной оценки вариантов исполнения двигателя второй ступени РН «Амур», — приводит ТАСС сообщение.
Как уточняется, сейчас ведётся подготовка инженерных записок по вариантам построения двигателя второй ступени ракеты-носителя «Амур».
В РКЦ «Прогресс» подчеркнули, что целью данных работ является «получение наиболее перспективного двигателя — оптимального по конструкции и наиболее энергетически эффективного».
В августе сообщалось, что эскизный проект метановой ракеты-носителя «Амур» направлен в головные научно-исследовательские институты ракетно-космической отрасли.