РКЦ «Прогресс» подготовил эскизный проект первой в России многоразовой метановой ракеты

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Ракетно-космический центр (РКЦ) «Прогресс» направил эскизный проект метановой ракеты-носителя «Амур» с возвращаемой ступенью в головные научно-исследовательские институты ракетно-космической отрасли. Об этом рассказали в пресс-службе предприятия.

«В настоящее время эскизный проект на космический ракетный комплекс «Амур-СПГ» проходит экспертизу в головных научно-исследовательских институтах ракетно-космической отрасли», — приводит ТАСС сообщение.

Как уточняется, большинство НИИ выдали положительные заключения на материалы эскизного проекта.

При этом на предприятии не исключили возможность увеличения сроков его разработки.

Ранее начальник Военной академии Генштаба ВС РФ генерал-полковник Владимир Зарудницкий сообщил, что в России идёт разработка новейшей авиационной гиперзвуковой ракеты большой дальности Х-95.

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