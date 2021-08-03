В России создают дальнюю гиперзвуковую ракету Х-95

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В России идёт разработка новейшей авиационной гиперзвуковой ракеты большой дальности Х-95, сообщил начальник военной академии Генштаба ВС РФ генерал-полковник Владимир Зарудницкий.

«В этих целях для Воздушно-космических сил России разрабатываются и принимаются на вооружение такие новые и модернизированные образцы вооружения, военной и специальной техники, как стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М; авиационный гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал»; высокоточное оружие воздушного базирования большой дальности, в частности гиперзвуковая ракета Х-95», — заявил Рудницкий в своей статье в журнале «Военная мысль».

По его словам, в России также создаются БПЛА различных классов, зенитные ракетные комплексы и системы.

Ранее сообщалось, что демонстрационный образец перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА), предположительно, будет собран к 2023 году.

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