Вирусолог Чумаков допустил возможность самоуничтожения омикрон-штамма коронавируса

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Член-корреспондент РАН Пётр Чумаков, профессор и главный научный сотрудник Института молекулярной биологии РАН, в интервью RT допустил возможность самоуничтожения омикрон-штамма коронавируса.
Вирусолог Чумаков допустил возможность самоуничтожения омикрон-штамма коронавируса
  • Reuters

Он подчеркнул, что пока нет достаточного числа случаев заболевания данным штаммом, чтобы заявлять о его низкой опасности.

По его словам, необходимо «понаблюдать за тем, как будет развиваться ситуация, и продолжать вакцинироваться».

«Даже если оптимистичный сценарий верный, нельзя исключать, что штамм «омикрон» неожиданно исчезнет, как исчез в Японии штамм «дельта», — сказал он.

Чумаков добавил, что, «по видимости, у коронавируса есть механизм самоуничтожения».

«Это может случиться и со штаммом «омикрон», а ему на смену придут более болезнетворные варианты», — сказал специалист.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о создании новой тест-системы для выявления омикрон-штамма коронавируса.

Врач-инфекционист доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News  напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления случаев «омикрона».

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