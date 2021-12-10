В РАН прокомментировали сообщения о приближении астероида к Земле

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Член-корреспондент Российской академии наук, научный руководитель Института астрономии РАН, председатель экспертной группы по космическим угрозам при Совете РАН по космосу, член учёного совета Московского планетария профессор Борис Шустов прокомментировал сообщения о приближении астероида к Земле в субботу, 11 декабря.
В РАН прокомментировали сообщения о приближении астероида к Земле
  • Pixabay

В беседе с газетой «Известия» он заявил, что астероид не представляет опасности.

Как напомнил Шустов, «потенциально опасным» считается достаточно крупный объект, если его орбита сближается с орбитой Земли менее чем на 7,5 млн км.

«Дело в том, что траекторию движения любого астероида или кометы можно рассчитать только с некоторой точностью. И за 100—200 лет в расчётах может накопиться ошибка как раз в несколько миллионов километров. Поэтому чисто теоретически обнаруженный астероид когда-то и может стать ближе к Земле», — сообщил эксперт.

По его словам, в настоящее время неизвестно ни одного астероида или кометы, про которые можно было бы сказать, что существует угроза столкновения с Землёй.

В январе доцент Уральского государственного университета, член комитета по метеоритам РАН Виктор Гроховский оценил вероятность падения астероида на Землю.

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