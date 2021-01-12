Эксперт оценил вероятность падения астероида на Землю

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Доцент Уральского государственного университета, член комитета по метеоритам РАН Виктор Гроховский оценил вероятность падения астероида на Землю.
Эксперт оценил вероятность падения астероида на Землю
  • Reuters

«В настоящее время за потенциально опасными астероидами и малыми телами ведётся наблюдение. Те же метеориты, которые не превышают 10 м, не представляют опасности. В вопросах астероидной безопасности у нас не так уж много вариантов воздействия», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

Как отметил Гроховский, не существует предпочтительных мест падения метеоритов, есть предпочтительные места для их сбора. По словам эксперта, это Антарктида и пустыни.

«Статистика же падения абсолютно не предпочтительна», — добавил эксперт.

Ранее СМИ сообщали, что учёные зафиксировали разрушение метеорита в атмосфере Земли над Камчаткой.

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