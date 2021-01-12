Эксперт оценил вероятность падения астероида на Землю

Доцент Уральского государственного университета, член комитета по метеоритам РАН Виктор Гроховский оценил вероятность падения астероида на Землю.

«В настоящее время за потенциально опасными астероидами и малыми телами ведётся наблюдение. Те же метеориты, которые не превышают 10 м, не представляют опасности. В вопросах астероидной безопасности у нас не так уж много вариантов воздействия», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

Как отметил Гроховский, не существует предпочтительных мест падения метеоритов, есть предпочтительные места для их сбора. По словам эксперта, это Антарктида и пустыни.

«Статистика же падения абсолютно не предпочтительна», — добавил эксперт.

Ранее СМИ сообщали, что учёные зафиксировали разрушение метеорита в атмосфере Земли над Камчаткой.