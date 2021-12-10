Пуск ракеты «Протон-М» со спутниками запланирован на 13 декабря
- РИА Новости
«По докладу технического руководства, вывоз на старт «Протона-М» со спутниками связи возможен завтра утром, а пуск — 13 декабря», — написал он в своём Telegram-канале.
Ранее он заявил, что в разгонном блоке ракеты-носителя «Протон-М», старт которой планировался 12 декабря с Байконура со спутниками «Экспресс», «выявили замечание».
По словам Рогозина, техническое руководство «приняло решение спокойно доработать ракетный комплекс в монтажно-испытательном корпусе».