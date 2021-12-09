В США одобрено применение «коктейля из антител» от AstraZeneca
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Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.
Отмечается, что препарат разрешено использовать только для профилактики людей с ослабленным иммунитетом, у которых плохая реакция на вакцины.
Evusheld является комбинацией двух моноклональных антител.
Ранее президент американской фармацевтической компании Moderna Стивен Хоуг заявил, что риск снижения эффективности вакцин из-за появления нового штамма коронавируса «омикрон» существует.