В США одобрено применение «коктейля из антител» от AstraZeneca

Короткая ссылка
Медицинский регулятор США FDA сообщил об одобрении для экстренного применения «коктейля из антител» Evusheld производства AstraZeneca.
В США одобрено применение «коктейля из антител» от AstraZeneca
  • Reuters
  • © Rodrigo Garrido

Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

Отмечается, что препарат разрешено использовать только для профилактики людей с ослабленным иммунитетом, у которых плохая реакция на вакцины.

Evusheld является комбинацией двух моноклональных антител.

Ранее президент американской фармацевтической компании Moderna Стивен Хоуг заявил, что риск снижения эффективности вакцин из-за появления нового штамма коронавируса «омикрон» существует.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить