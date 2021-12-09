В США одобрено применение «коктейля из антител» от AstraZeneca

Медицинский регулятор США FDA сообщил об одобрении для экстренного применения «коктейля из антител» Evusheld производства AstraZeneca.

Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

Отмечается, что препарат разрешено использовать только для профилактики людей с ослабленным иммунитетом, у которых плохая реакция на вакцины.

Evusheld является комбинацией двух моноклональных антител.

Ранее президент американской фармацевтической компании Moderna Стивен Хоуг заявил, что риск снижения эффективности вакцин из-за появления нового штамма коронавируса «омикрон» существует.