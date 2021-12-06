Президент Moderna допустил снижение эффективности вакцин против омикрон-штамма

Риск снижения эффективности вакцин из-за появления нового штамма коронавируса «омикрон» существует, заявил президент американской фармацевтической компании Moderna Стивен Хоуг.

«Я думаю, есть реальный риск, что мы увидим снижение эффективности вакцин», — сказал Хоуг в интервью каналу ABC.

Он уточнил, что не знает, насколько существенным будет снижение и потребуется ли обновление вакцин.

Также президент выразил надежду, что пандемия коронавируса закончится в 2022 году.

Ранее стало известно, что новый штамм коронавирусной инфекции «омикрон» мог приобрести одну из своих мутаций, взяв фрагмент генетического материала вызывающего простуду вируса.