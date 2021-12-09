«Роскосмос» назвал стоимость посещения космодрома Восточный

Реальная стоимость посещения космодрома Восточный для взрослых составляет менее 10 тыс. рублей, сообщает пресс-служба «Роскосмоса».

«Стоимость оформления услуг для посещения космодрома Восточный... для взрослых граждан России с учётом услуг туроператора составляет менее 10 тыс. рублей, на ребёнка — не более 5 тыс. рублей», — цитирует РИА Новости пресс-службу.

Отмечается, что стоимость посещения космодрома группой в 100 человек в период проведения пусковой кампании составляет 674 110 рублей.

Ранее в Генпрокуратуре России взяли на особый контроль исполнение решений по строительству космодрома Восточный.