«Роскосмос» назвал стоимость посещения космодрома Восточный

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Реальная стоимость посещения космодрома Восточный для взрослых составляет менее 10 тыс. рублей, сообщает пресс-служба «Роскосмоса».
«Роскосмос» назвал стоимость посещения космодрома Восточный
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  • © Roscosmos

«Стоимость оформления услуг для посещения космодрома Восточный... для взрослых граждан России с учётом услуг туроператора составляет менее 10 тыс. рублей, на ребёнка — не более 5 тыс. рублей», — цитирует РИА Новости пресс-службу.

Отмечается, что стоимость посещения космодрома группой в 100 человек в период проведения пусковой кампании составляет 674 110 рублей.

Ранее в Генпрокуратуре России взяли на особый контроль исполнение решений по строительству космодрома Восточный.

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