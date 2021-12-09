«Роскосмос» назвал стоимость посещения космодрома Восточный
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«Стоимость оформления услуг для посещения космодрома Восточный... для взрослых граждан России с учётом услуг туроператора составляет менее 10 тыс. рублей, на ребёнка — не более 5 тыс. рублей», — цитирует РИА Новости пресс-службу.
Отмечается, что стоимость посещения космодрома группой в 100 человек в период проведения пусковой кампании составляет 674 110 рублей.
Ранее в Генпрокуратуре России взяли на особый контроль исполнение решений по строительству космодрома Восточный.