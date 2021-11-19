Генпрокуратура взяла на особый контроль строительство космодрома Восточный

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В Генпрокуратуре России взяли на особый контроль исполнение решений по строительству космодрома Восточный.
Генпрокуратура взяла на особый контроль строительство космодрома Восточный
  • © Сергей Мамонтов
  • РИА Новости

Генпрокурор России Игорь Краснов посетил строящийся космодром Восточный.

«Генеральный прокурор потребовал неукоснительного соблюдения закона при строительстве», — говорится в сообщении ведомства.

Также отмечается, что все проблемы, связанные со строительством космодрома, требуют принятия комплексных мер по их устранению, а также повышения ответственности исполнителей.

«Сохранение лидирующих позиций в космической сфере является важнейшей задачей государства», — заключил Краснов.

Указ о строительстве космодрома Восточный был подписан президентом России Владимиром Путиным в 2007 году. 

В сентябре глава государства в рамках визита в Амурскую область осмотрел строительную площадку стартового комплекса под ракеты-носители «Ангара» и ознакомился с ходом строительства второй очереди космодрома Восточный.

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