Академик РАН Сергиенко стал кавалером Ордена Восходящего солнца

Председатель Дальневосточного отделения Российской академии наук, вице-президент РАН Валентин Сергиенко удостоен одной из высших наград Японии — он стал кавалером Ордена Восходящего солнца.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

Церемонию провёл генеральный консул Японии во Владивостоке Ёсида Кэнсукэ.

Сергиенко наградили за вклад в укрепление научных связей между Японией и Россией, а также в продвижение научного, культурного и творческого обмена между двумя странами.

«Валентин Иванович, выражаю восхищение вашими заслугами и от всего сердца поздравляю с получением ордена. Пользуясь случаем, я хочу попросить вас и всех присутствующих на церемонии о содействии в ещё более активном развитии отношений между Японией и Россией», — заявил консул.

Со своей стороны, Сергиенко отметил, что Япония — важный партнёр России на Дальнем Востоке.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Казани наградили лауреатов конкурса «Молодой учёный Республики Татарстан — 2020», а также студентов, получивших стипендии главы региона.