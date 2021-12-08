Кардиохирург Бокерия заявил о важности премии «Знание»

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Кардиохирург, академик РАН Лео Бокерия заявил о важности премии «Знание».
Кардиохирург Бокерия заявил о важности премии «Знание»
  • © Российское общество «Знание»
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Об этом сообщает Life.ru.

Бокерия выразил мнение, что вопросы, обсуждавшиеся 7 декабря на церемонии вручения премии, имеют ключевое значение для развития науки, России и мировой цивилизации.

«Потому что здоровый человек — это созидатель. В нашей стране есть позитивные тенденции к увеличению количества людей, стремящихся к здоровому образу жизни», — сказал он.

По его словам, форум общества «Знание» важен для привлечения новых активистов, в том числе для внедрения в сознание граждан мысли о необходимости следовать правилам ЗОЖ.

«Обращаюсь ко всем: давайте будем здоровыми и постараемся другим помочь избавиться от вредных привычек», — добавил он.

Бокерия — лауреат премии «Знание» в номинациях «За общий вклад в просвещение» и «За вклад в просвещение в сфере «Спорт и ЗОЖ».

Ранее сообщалось, что на участие в просветительской премии «Знание» подано свыше 3 тыс. заявок из 80 регионов России.

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