На участие в просветительской премии «Знание» подано более 3000 заявок из 80 регионов России

На участие в просветительское премии «Знание» подано свыше 3000 заявок из 80 регионов России, заявил первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко.

«Поданы заявки практически из всех регионов нашей страны — 80 регионов. Это очень сложно для почётного жюри, но это здорово и хорошо», — отметил Кириенко на заседании почётного жюри премии.

По его словам, предусмотрено 15 номинаций, из которых 14 присуждают эксперты и жюри, а ещё одна — с помощью народного голосования.

Наибольшей популярностью пользовались номинации «За общий вклад в просвещение» (14%), «Культура и искусство» (12%), «За активную просветительскую деятельность в школе» (11%) и «История» (10%).

Лауреатов премии пригласят к сотрудничеству с Российским обществом «Знание». Им также окажут поддержку в продвижении и предоставят статус резидента образовательного продюсерского центра «Машук».

Церемония награждения пройдёт 7 декабря в Московском театре мюзикла.

Ранее «Взгляд» сообщал, что трансляции из студии «Знание. Транспорт» набрали свыше 4 млн просмотров.