Астроном Иванов заявил, что яркая вспышка в небе в районе Сочи была болидом

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Глава центра астрономии и космонавтики Краснодарского регионального отделения Русского географического общества Александр Иванов заявил, что яркой вспышкой в небе в районе Сочи был болид.
Астроном Иванов заявил, что яркая вспышка в небе в районе Сочи была болидом
  • Pixabay

Об этом сообщило РИА Новости.

В соцсетях были опубликованы видео падения космического объекта с яркой вспышкой. Как заявили очевидцы, это произошло вечером 7 декабря рядом с побережьем посёлка Лазаревское, находящемся примерно в 60 км от Сочи.

«Если этот метеор достигает яркости как у Венеры и больше, это явление называется болид», — отметил Иванов.

Учёный обратил внимание, что данный объект был не только ярким, но у него появился длинный шлейф, а потом вспышка. По словам Иванова, это значит, что «произошло полное разрушение» данного космического объекта.

В ноябре астрономы объяснили яркие вспышки в небе над Петербургом и Карелией.

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