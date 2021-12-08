Астроном Иванов заявил, что яркая вспышка в небе в районе Сочи была болидом
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Об этом сообщило РИА Новости.
В соцсетях были опубликованы видео падения космического объекта с яркой вспышкой. Как заявили очевидцы, это произошло вечером 7 декабря рядом с побережьем посёлка Лазаревское, находящемся примерно в 60 км от Сочи.
«Если этот метеор достигает яркости как у Венеры и больше, это явление называется болид», — отметил Иванов.
Учёный обратил внимание, что данный объект был не только ярким, но у него появился длинный шлейф, а потом вспышка. По словам Иванова, это значит, что «произошло полное разрушение» данного космического объекта.
В ноябре астрономы объяснили яркие вспышки в небе над Петербургом и Карелией.