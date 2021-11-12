Астрономы объяснили яркие вспышки в небе Петербурга и Карелии

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Жители Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Карелии наблюдали сгорание в небе крупного метеора — болида. Об этом сообщает РИА Новости.
Астрономы объяснили яркие вспышки в небе Петербурга и Карелии
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«Вспышки в ночном небе означали, что тело сгорело в плотных слоях атмосферы», — пояснил доктор физико-математических наук, руководитель лаборатории малых планет Солнечной системы Крымской астрофизической обсерватории (КрАО) Николай Киселёв.

По мнению крымского астронома Александра Якушечкина, ориентировочно яркость вспышки сравнима с яркостью полной Луны.

При такой яркости размер тела при входе в атмосферу может быть в пределах от полуметра до метра в диаметре, однако многое зависит от плотности вещества, сгоревшего в атмосфере Земли.

Ранее очевидцы из Петербурга, Ленинградской области и Карелии поделились в соцсетях видеороликами с яркими вспышками в ночном небе.

Агентство URA.RU также сообщало, что жители Урала смогут наблюдать «мини-парад планет» в ноябре.

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