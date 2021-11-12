Астрономы объяснили яркие вспышки в небе Петербурга и Карелии
- globallookpress.com
«Вспышки в ночном небе означали, что тело сгорело в плотных слоях атмосферы», — пояснил доктор физико-математических наук, руководитель лаборатории малых планет Солнечной системы Крымской астрофизической обсерватории (КрАО) Николай Киселёв.
По мнению крымского астронома Александра Якушечкина, ориентировочно яркость вспышки сравнима с яркостью полной Луны.
При такой яркости размер тела при входе в атмосферу может быть в пределах от полуметра до метра в диаметре, однако многое зависит от плотности вещества, сгоревшего в атмосфере Земли.
"Уооо! О боже!.. Это что такое было?" - небо над Петербургом, Ленобластью и Карелией осветила яркая вспышка, на одном из видео заметны несколько летящих светящихся шаров.— Радио Sputnik (@ru_radiosputnik) November 12, 2021
У кого-нибудь есть предположения, что это могло быть? pic.twitter.com/dWLRbT5eDJ
Ранее очевидцы из Петербурга, Ленинградской области и Карелии поделились в соцсетях видеороликами с яркими вспышками в ночном небе.
Агентство URA.RU также сообщало, что жители Урала смогут наблюдать «мини-парад планет» в ноябре.