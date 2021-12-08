«Союз МС-20» с японскими космическими туристами вышел на орбиту

Ракета «Союз-2.1а» вывела на орбиту космический корабль «Союз МС-20», в котором находятся космонавт Александр Мисуркин и японские космические туристы Юсаку Маэдзава и Ёдзо Хирано.

© roscosmos.ru