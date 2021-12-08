«Союз МС-20» с японскими космическими туристами вышел на орбиту

Короткая ссылка
Ракета «Союз-2.1а» вывела на орбиту космический корабль «Союз МС-20», в котором находятся космонавт Александр Мисуркин и японские космические туристы Юсаку Маэдзава и Ёдзо Хирано.
«Союз МС-20» с японскими космическими туристами вышел на орбиту
  • © roscosmos.ru

Трансляцию ведёт «Роскосмос».

Весь полёт до МКС должен занять порядка шести часов. Стыковка корабля с МКС запланирована на 16:41 мск.

Возвращение экипажа на Землю ожидается 20 декабря.

Ранее сообщалось, что российский «Союз» с японскими космическими туристами стартовал с Байконура.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить