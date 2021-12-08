«Союз МС-20» с японскими космическими туристами вышел на орбиту
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Трансляцию ведёт «Роскосмос».
Весь полёт до МКС должен занять порядка шести часов. Стыковка корабля с МКС запланирована на 16:41 мск.
Возвращение экипажа на Землю ожидается 20 декабря.
これは本物の宇宙です 💫 Корабль #СоюзМС20 успешно выведен на орбиту 🚀— РОСКОСМОС (@roscosmos) December 8, 2021
Космонавт Александр Мисуркин и участники космического полета Юсаку Маэзава и Йозо Хирано направляются к Международной космической станции! Стыковка произойдет через 6 часов.
Трансляция начнется в 16:00 мск pic.twitter.com/5BrdjOiJIZ
Ранее сообщалось, что российский «Союз» с японскими космическими туристами стартовал с Байконура.