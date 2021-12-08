Экипаж «Союза МС-20» прибыл на стартовый комплекс площадки на Байконуре

Экипаж российского корабля «Союз», в который входят два космических туриста из Японии, прибыл на стартовый комплекс площадки на космодроме Байконур.

Об этом говорится в сообщении «Роскосмоса» в Twitter.

«Экипаж корабля «Союз МС-20» в составе Александра Мисуркина, Юсаку Маэзавы и Йозо Хирано прибыл на «ноль» — стартовый комплекс площадки №31», — заявили в госкорпорации.

Отмечается, что они поднялись на лифте на верхнюю площадку колонн обслуживания и перешли в корабль.

Ранее российская государственная комиссия разрешила пуск ракеты «Союз-2.1а» с космическим кораблём «Союз МС-20», на борту которого будут находиться космические туристы.

Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-20» запланирован на 10:38 мск 8 декабря.