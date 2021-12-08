Экипаж «Союза МС-20» прибыл на стартовый комплекс площадки на Байконуре
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Об этом говорится в сообщении «Роскосмоса» в Twitter.
«Экипаж корабля «Союз МС-20» в составе Александра Мисуркина, Юсаку Маэзавы и Йозо Хирано прибыл на «ноль» — стартовый комплекс площадки №31», — заявили в госкорпорации.
Отмечается, что они поднялись на лифте на верхнюю площадку колонн обслуживания и перешли в корабль.
Ранее российская государственная комиссия разрешила пуск ракеты «Союз-2.1а» с космическим кораблём «Союз МС-20», на борту которого будут находиться космические туристы.
Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-20» запланирован на 10:38 мск 8 декабря.