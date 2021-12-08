Экипаж «Союза» проводили из гостиницы под песню «Трава у дома» на японском языке

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Экипаж российского корабля «Союз» с космическими туристами покинул гостиницу «Космонавт» на космодроме Байконур под песню «Трава у дома» на японском языке.
Экипаж «Союза» проводили из гостиницы под песню «Трава у дома» на японском языке
  • © facebook.com/Roscosmos

Отправление космических экипажей на стартовую площадку под композицию группы «Земляне» — традиция, которой десятки лет.

«Сегодня эта традиция была соблюдена в новой интерпретации, поскольку на корабле «Союз МС-20» к МКС отправятся сразу два гражданина Японии: Юсаку Маэзава и Йозо Хирано. Вместе с ним полетит космонавт «Роскосмоса» Александр Мисуркин», — говорится в заявлении госкорпорации.

Японскую версию композиции записал дуэт Deai.

Ранее российская государственная комиссия разрешила пуск ракеты «Союз-2.1а» с космическим кораблём «Союз МС-20», на борту которого будут находиться космические туристы.

В дублирующий экипаж попали командир корабля Александр Скворцов и участник космического полёта Щун Огисо.

Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-20» должен состояться 8 декабря 2021 года в 10:38 мск.

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