Инфекционист Жемчугов: омикрон-штамм коронавируса менее опасен, чем «дельта»

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Врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что омикрон-штамм коронавируса менее опасен, чем вариант «дельта».
Инфекционист Жемчугов: омикрон-штамм коронавируса менее опасен, чем «дельта»
  • AP

«(Омикрон. — RT) менее опасный... От него меньше погибших, легче течение», — цитирует медика РИА Новости.

Жемчугов отметил, что вирус эволюционирует и пытается спрятаться от иммунитета.

Также он заявил, что для выживания вирусу невыгодно, чтобы все его носители умирали.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания координационного совета по борьбе с COVID-19 заявила, что омикрон-штамм потенциально может быть завезён в Россию почти из 50 стран.

Врач-инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления штамма коронавируса «омикрон».

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