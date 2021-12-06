Россия и Индия подписали соглашение о сотрудничестве в космосе

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В преддверии российско-индийского саммита на высшем уровне госкорпорация «Роскосмос» и Индийская организация космических исследований от имени правительств России и Индии подписали соглашение о сотрудничестве в космосе.
Россия и Индия подписали соглашение о сотрудничестве в космосе
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Об этом сообщается на сайте «Роскосмоса».

Отмечается, что «в соглашении прописаны меры по охране технологий в связи с сотрудничеством в области исследования и использования космического пространства в мирных целях, а также в создании и эксплуатации средств выведения и наземной космической инфраструктуры».

В госкорпорации рассказали, что «указанный документ создаёт нормативно-правовую основу, необходимую в том числе для перехода к практической реализации российско-индийского сотрудничества в области двигателестроения».

«Соглашение о мерах по охране технологий регламентирует объём и порядок доступа к техническим данным и материальной части, связанным с совместными проектами на всех этапах их реализации, а также создаёт условия для осуществления российскими и индийскими представителями надлежащих функций по физической и правовой защите охраняемых изделий и технологий для эффективного контроля и обращения с ними», — говорится в сообщении.

Также сообщалось, что Россия и Индия выразили озабоченность по поводу возможности гонки вооружений в космическом пространстве и его трансформации в арену военной конфронтации.

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