В ВОЗ рассказали о течении коронавируса при штамме «омикрон»

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Первичные данные свидетельствуют о том, что инфицированные новым штаммом коронавируса «омикрон» переносят вызываемое им заболевание в более лёгкой форме, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове.

«Первоначальные данные свидетельствуют, что люди, заболевшие «омикроном», как правило, переносят болезнь легче, но говорить об этом пока очень рано», — приводит РИА Новости слова Ван Керкхове в интервью CBS.

По её словам, это может быть вызвано ранними стадиями инфицирования пациентов.

Она добавила, что может пройти несколько недель, прежде чем станет понятно, у скольких заболевших новым штаммом развилась тяжёлая форма заболевания.

Ранее сообщалось, что новый штамм коронавируса «омикрон» пока не приводил к летальным исходам.

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