В ВОЗ рассказали о течении коронавируса при штамме «омикрон»
«Первоначальные данные свидетельствуют, что люди, заболевшие «омикроном», как правило, переносят болезнь легче, но говорить об этом пока очень рано», — приводит РИА Новости слова Ван Керкхове в интервью CBS.
По её словам, это может быть вызвано ранними стадиями инфицирования пациентов.
Она добавила, что может пройти несколько недель, прежде чем станет понятно, у скольких заболевших новым штаммом развилась тяжёлая форма заболевания.
Ранее сообщалось, что новый штамм коронавируса «омикрон» пока не приводил к летальным исходам.