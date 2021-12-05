Ракета «Союз» успешно вывела на орбиту спутники Galileo

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Глава компании Arianespace Стефан Израэль подтвердил успешный вывод на орбиту спутников Galileo после старта ракеты-носителя «Союз-СТ-Б» с космодрома Куру во Французской Гвиане.
Ракета «Союз» успешно вывела на орбиту спутники Galileo
  • © Роскосмос/Сергей Рязанский

«Отстыковка двух спутников Galileo подтверждена, наши пассажиры доставлены на намеченную орбиту», — написал Израэль в своём Twitter.

5 декабря в 03:19 мск расчёты российских и европейских специалистов осуществили запуск ракеты-носителя «Союз-СТ-Б» с разгонным блоком «Фрегат» и навигационными космическими аппаратами Galileo FOC.

До этого старт «Союза» со спутниками на борту переносили на сутки из-за плохих погодных условий.

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