Ракета «Союз» успешно вывела на орбиту спутники Galileo

Глава компании Arianespace Стефан Израэль подтвердил успешный вывод на орбиту спутников Galileo после старта ракеты-носителя «Союз-СТ-Б» с космодрома Куру во Французской Гвиане.

«Отстыковка двух спутников Galileo подтверждена, наши пассажиры доставлены на намеченную орбиту», — написал Израэль в своём Twitter.

5 декабря в 03:19 мск расчёты российских и европейских специалистов осуществили запуск ракеты-носителя «Союз-СТ-Б» с разгонным блоком «Фрегат» и навигационными космическими аппаратами Galileo FOC.

До этого старт «Союза» со спутниками на борту переносили на сутки из-за плохих погодных условий.