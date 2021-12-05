Ракета «Союз» со спутниками Galileo стартовала с космодрома Куру

Ракета-носитель «Союз-СТ-Б» со спутниками Galileo успешно стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане. Соответствующая информация приводится на сайте «Роскосмоса».

«5 декабря в 03:19:20 по московскому времени совместные расчёты российских и европейских специалистов выполнили пуск ракеты-носителя «Союз-СТ-Б» с разгонным блоком «Фрегат» и навигационными космическими аппаратами Galileo FOC», — говорится в сообщении.

Как отмечается, через 9 минут после старта головной блок в составе разгонного блока и двух аппаратов в штатном режиме отделился от третьей ступени носителя.

Ранее сообщалось, что пуск ракеты-носителя «Союз-СТ» с навигационными спутниками Galileo с космодрома Куру перенесён на сутки из-за плохих погодных условий.