Ракета «Союз» со спутниками Galileo стартовала с космодрома Куру

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Ракета-носитель «Союз-СТ-Б» со спутниками Galileo успешно стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане. Соответствующая информация приводится на сайте «Роскосмоса».

«5 декабря в 03:19:20 по московскому времени совместные расчёты российских и европейских специалистов выполнили пуск ракеты-носителя «Союз-СТ-Б» с разгонным блоком «Фрегат» и навигационными космическими аппаратами Galileo FOC», — говорится в сообщении.

Как отмечается, через 9 минут после старта головной блок в составе разгонного блока и двух аппаратов в штатном режиме отделился от третьей ступени носителя.

Ранее сообщалось, что пуск ракеты-носителя «Союз-СТ» с навигационными спутниками Galileo с космодрома Куру  перенесён на сутки из-за плохих погодных условий. 

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