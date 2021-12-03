Рогозин попросил белорусскую сторону подобрать девушку для подготовки к полёту в космос

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на деловом форуме ЕАЭС «Космическая интеграция» сообщил, что попросил белорусскую сторону подобрать девушку для подготовки к полёту в космос.

«Я попросил белорусскую сторону подобрать девушку, чтобы был баланс в нашем отряде космонавтов», — приводит ТАСС ответ Рогозина на вопрос, когда начнётся подготовка белорусского космонавта к полёту.

В августе в Москве состоялась рабочая встреча генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина с генеральным директором тунисской компании Telnet Holding Мухаммедом Фрихой при участии чрезвычайного и полномочного посла Тунисской Республики в Российской Федерации Тарака бен Салема.

Отмечалось, что «в рамках встречи стороны обсудили перспективы российско-тунисского сотрудничества в области пилотируемых космических полётов, в частности, намерения тунисской стороны осуществить подготовку и запуск в космос женщины-космонавта».