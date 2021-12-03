Рогозин предложил обсудить создание Евразийского космического агентства

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин предложил серьёзно обсудить создание Евразийского космического агентства.

«Я хотел бы, чтобы мы сегодня пообсуждали вопрос создания Евразийского космического агентства», — сказал он на форуме ЕАЭС «Космическая интеграция».

Рогозин напомнил о Европейском космическом агентстве, которое объединило многие страны, при том что большие космические мощности есть только у Германии, Франции, Италии и Испании, пишет РИА Новости.

Он также отметил, что промышленное производство стран бывшего СССР долгое время было связано, «поэтому почему бы и нет».

1 марта стало известно, что новый генеральный директор Европейского космического агентства Йозеф Ашбахер приступил к исполнению обязанностей, он сменил на этом посту профессора Яна Вернера.