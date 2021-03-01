Йозеф Ашбахер возглавил Европейское космическое агентство

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Новый генеральный директор Европейского космического агентства (ESA) Йозеф Ашбахер приступил к исполнению обязанностей, он сменил на этом посту профессора Яна Вернера. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Йозеф Ашбахер возглавил Европейское космическое агентство
  • ©NASA/Globallookpress.com

«С сегодняшнего дня, с 1 марта 2021 года, у ESA появился новый генеральный директор — доктор Йозеф Ашбахер, который приступил к исполнению обязанностей в штаб-квартире ЕКА в Париже», — сообщило агентство.

Ашбахер был назначен ещё в декабре 2020 года сроком на четыре года.

Новый гендиректор известен тем, что в 2006 году возглавил программу спутникового мониторинга Copernicus («Коперник»). А в 2014-м Ашбахера назначили руководителем программы планирования и координации Европейского института космических исследований в Италии.

В ноябре 2020 года Европейское космическое агентство заявило, что рассматривает возможность самостоятельно проводить пилотируемые космические полёты с помощью новых ракет.

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