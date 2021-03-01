Йозеф Ашбахер возглавил Европейское космическое агентство
- ©NASA/Globallookpress.com
«С сегодняшнего дня, с 1 марта 2021 года, у ESA появился новый генеральный директор — доктор Йозеф Ашбахер, который приступил к исполнению обязанностей в штаб-квартире ЕКА в Париже», — сообщило агентство.
Ашбахер был назначен ещё в декабре 2020 года сроком на четыре года.
Новый гендиректор известен тем, что в 2006 году возглавил программу спутникового мониторинга Copernicus («Коперник»). А в 2014-м Ашбахера назначили руководителем программы планирования и координации Европейского института космических исследований в Италии.
В ноябре 2020 года Европейское космическое агентство заявило, что рассматривает возможность самостоятельно проводить пилотируемые космические полёты с помощью новых ракет.