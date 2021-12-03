Орбиту МКС скорректировали для уклонения от фрагмента ракеты Pegasus

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Орбиту Международной космической станции скорректировали для уклонения от фрагмента ступени американской ракеты-носителя Pegasus.
Орбиту МКС скорректировали для уклонения от фрагмента ракеты Pegasus
  • © Олег Новицкий/Роскосмос

«Для манёвра использовались двигатели грузового корабля «Прогресс МС-18», которые проработали 160,9 секунды. За это время высота орбиты станции предварительно уменьшилась на 310 м», — сообщил «Роскосмос».

Коррекция не отразилась на планах по запуску с космодрома Байконур и стыковке с МКС пилотируемого корабля «Союз МС-20».

Фрагмент американской ракеты-носителя Pegasus  сблизится с МКС в пятницу, 3 декабря. Минимальное сближение на дистанцию 5,4 км ожидается в 13:33 мск.

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