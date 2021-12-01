Фрагмент американской ракеты Pegasus 3 декабря сблизится с МКС

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Фрагмент американской ракеты-носителя Pegasus сблизится с Международной космической станцией (МКС) в пятницу, 3 декабря. Решение о необходимости манёвра уклонения МКС пока не принято, сообщили в «Роскосмосе».
Фрагмент американской ракеты Pegasus 3 декабря сблизится с МКС
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«По предварительной информации Главного информационно-аналитического центра Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве, фрагмент ступени ракеты-носителя Pegasus, запущенной в 1994 году, сблизится с Международной космической станцией 3 декабря», — отметили в госкорпорации.

Минимальное сближение на дистанцию 5,4 км ожидается в 13:33 мск.

«По состоянию на 1 декабря решение о необходимости проведения манёвра уклонения не принято, специалисты «Роскосмоса» продолжают контролировать ситуацию», — добавили в пресс-службе.

25 ноября фрагмент ракеты-носителя американского предпринимателя Илона Маска Falcon 9 прошёл мимо Международной космической станции на расстоянии свыше 5 км.

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