Фрагмент ракеты-носителя Falcon 9 прошёл на расстоянии около 5 км от МКС

Фрагмент ракеты-носителя американского предпринимателя Илона Маска Falcon 9 прошёл мимо Международной космической станции на расстоянии около 5 км.

«МКС находится в «зелёном коридоре». По данным специалистов «Роскосмоса», фрагмент ракеты-носителя Falcon 9, сближавшийся с МКС, в 07:18 мск прошёл мимо МКС на расстоянии свыше 5 км», — говорится в Telegram-канале госкорпорации.

В «Роскосмосе» отметили, что это не создало помех для полёта станции — российские космонавты совместно с Центром управления полётами продолжают вести подготовку к проведению расстыковки МКС и грузового корабля «Прогресс МС-17».

Корабль «Прогресс М-УМ» и узловой модуль «Причал» 24 ноября отделились от третьей ступени ракеты-носителя «Союз-2.1б». Главная оперативная группа приняла космический корабль на управление, он направился к МКС.