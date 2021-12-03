«Роскосмос»: коррекция орбиты не отразится на планах пуска «Союза МС-20» 8 декабря

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Манёвр уклонения Международной космической станции (МКС) от фрагмента американской ракеты не отразится на планах по запуску пилотируемого корабля «Союз МС-20» 8 декабря.
«Роскосмос»: коррекция орбиты не отразится на планах пуска «Союза МС-20» 8 декабря
  • © roscosmos.ru

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Роскосмоса».

«Коррекция орбиты не отразится на планах по запуску с космодрома Байконур и стыковке 8 декабря 2021 года транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-20», — говорится в сообщении.

Ранее гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что манёвр уклонения МКС от обломков американской ракеты планируется провести в пятницу, 3 декабря, в 10:58 мск.

Также сообщалось, что для уклонения Международной космической станции от космического мусора планируется включить двигатели грузового корабля «Прогресс МС-18» на 161 секунду.

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