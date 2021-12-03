Для уклонения МКС от космического мусора включат двигатели корабля «Прогресс МС-18»

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Для уклонения Международной космической станции от космического мусора планируется включить двигатели грузового корабля «Прогресс МС-18» на 161 секунду, сообщили в «Роскосмосе».
Для уклонения МКС от космического мусора включат двигатели корабля «Прогресс МС-18»
  • globallookpress.com
  • © Kim Klement-USA TODAY Sports

«По предварительным данным, время включения двигателей грузового корабля «Прогресс МС-18» — 10:58 мск 3 декабря. Импульс на торможение составит 0,3 м/с, а время работы двигателей — 161 с», — отметили в госкорпорации.

Центр управления полётами ведёт расчёт параметров орбиты после манёвра.

Фрагмент американской ракеты-носителя Pegasus сблизится с МКС в пятницу, 3 декабря. Минимальное сближение на дистанцию 5,4 км ожидается в 13:33 мск.

Для уклонения планируется провести манёвр.

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