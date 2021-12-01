Скрипочка покидает отряд космонавтов

Олег Скрипочка завершает карьеру в российском отряде космонавтов.

«1 декабря 2021 года Герой России, летчик-космонавт Российской Федерации Олег Скрипочка завершает работу в отряде космонавтов Роскосмоса», — приводит Интерфакс сообщение Центра подготовки космонавтов.

Отмечается, что он продолжит свою работу в ЦПК в должности ведущего специалиста методического отдела.

Скрипочка был зачислен в отряд космонавтов в 1997 году. Выполнил три космических полета, общая продолжительность которых более 536 суток. Трижды выходил в открытый космос.

Ранее гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что космонавты будут чаще летать к новой российской орбитальной станции, чем к МКС.