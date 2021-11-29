Рогозин: частота полётов к новой орбитальной станции будет выше, чем к МКС

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Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что космонавты будут чаще летать к новой российской орбитальной станции, чем к МКС.
Рогозин: частота полётов к новой орбитальной станции будет выше, чем к МКС
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«Частота полётов будет выше, чем сейчас, поэтому он (корабль. — RT) тем более должен быть дешёвым», — приводит его слова ТАСС.

Рогозин отметил, что дал поручение генконструктору РКК «Энергия» Владимиру Соловьёву изучить вопрос возможности разработки универсального пилотируемого и грузового корабля «Орлёнка» для полётов к Российской орбитальной служебной станции (РОСС).

«В РКК «Энергия» обязательно пропишут не только архитектуру РОСС, но и как туда летать», — пояснил глава «Роскосмоса».

Ранее в ходе марафона «Новое Знание» Рогозин рассказал об элементах искусственного интеллекта у новой орбитальной станции.

Он также заявил, что начало развёртывания Российской орбитальной служебной станции планируется через пять-шесть лет.

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