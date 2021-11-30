Умер конструктор космических аппаратов Руслан Комаев
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Об этом сообщается в Telegram-канале «Роскосмоса».
«На 75-м году жизни скончался конструктор космических аппаратов, лауреат Госпремии СССР Руслан Комаев. Он занимал должность первого заместителя НПО Лавочкина, где руководил изготовлением, сборкой, испытаниями более 500 космических аппаратов», — говорится в заявлении.
Отмечается, что Комаев был неоднократно награждён за вклад в развитие отечественной космонавтики. На его счету Государственная премия СССР, медаль «Роскосмоса», несколько наград Федерации космонавтики России, медаль «Во славу Осетии» и другие награды.
Ранее сообщалось, что скончался генеральный конструктор АО «Машиностроительное конструкторское бюро «Факел» имени академика П.Д. Грушина», создатель ракет ПВО Владимир Светлов.