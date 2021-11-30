Умер конструктор космических аппаратов Руслан Комаев

Конструктор космических аппаратов, лауреат госпремии СССР Руслан Комаев скончался на 75-м году жизни.

Об этом сообщается в Telegram-канале «Роскосмоса».

«На 75-м году жизни скончался конструктор космических аппаратов, лауреат Госпремии СССР Руслан Комаев. Он занимал должность первого заместителя НПО Лавочкина, где руководил изготовлением, сборкой, испытаниями более 500 космических аппаратов», — говорится в заявлении.

Отмечается, что Комаев был неоднократно награждён за вклад в развитие отечественной космонавтики. На его счету Государственная премия СССР, медаль «Роскосмоса», несколько наград Федерации космонавтики России, медаль «Во славу Осетии» и другие награды.

Ранее сообщалось, что скончался генеральный конструктор АО «Машиностроительное конструкторское бюро «Факел» имени академика П.Д. Грушина», создатель ракет ПВО Владимир Светлов.