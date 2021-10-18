Умер создатель ракет для С-300 Светлов

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Генеральный конструктор АО «Машиностроительное конструкторское бюро «Факел» имени академика П.Д. Грушина», создатель ракет ПВО Владимир Светлов скончался 18 октября.
Умер создатель ракет для С-300 Светлов
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«С глубоким прискорбием сообщаем, что 18 октября 2021 года на 87-м году жизни скончался выдающийся учёный в области создания средств ПВО Владимир Григорьевич Светлов», — цитирует Интерфакс сообщение концерна ВКО «Алмаз-Антей».

В 1980 году за создание ракеты 5В55 для системы ПВО С-300А Светлов был удостоен Государственной премии СССР, а в 1997 году за разработку ракеты 51Т6 для ПРО Московского промышленного района — Государственной премии Российской Федерации.

23 сентября на 91-м году жизни скончался Радий Шмаков, бывший главный конструктор Санкт-Петербургского морского бюро машиностроения (СПМБМ) «Малахит», участвовавший в создании атомных подводных лодок I и II поколений и их модификаций.

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