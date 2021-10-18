Умер создатель ракет для С-300 Светлов

Генеральный конструктор АО «Машиностроительное конструкторское бюро «Факел» имени академика П.Д. Грушина», создатель ракет ПВО Владимир Светлов скончался 18 октября.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что 18 октября 2021 года на 87-м году жизни скончался выдающийся учёный в области создания средств ПВО Владимир Григорьевич Светлов», — цитирует Интерфакс сообщение концерна ВКО «Алмаз-Антей».

В 1980 году за создание ракеты 5В55 для системы ПВО С-300А Светлов был удостоен Государственной премии СССР, а в 1997 году за разработку ракеты 51Т6 для ПРО Московского промышленного района — Государственной премии Российской Федерации.

23 сентября на 91-м году жизни скончался Радий Шмаков, бывший главный конструктор Санкт-Петербургского морского бюро машиностроения (СПМБМ) «Малахит», участвовавший в создании атомных подводных лодок I и II поколений и их модификаций.