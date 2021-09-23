Умер конструктор советских атомных подводных лодок Радий Шмаков

Бывший главный конструктор Санкт-Петербургского морского бюро машиностроения (СПМБМ) «Малахит», участвовавший в создании атомных подводных лодок I и II поколений и их модификаций, Радий Шмаков скончался на 91-м году жизни.

РИА Новости

Об этом сообщила пресс-служба Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников и ветеранов ВМФ. «23 сентября на 91-м году жизни скончался главный конструктор СПМБМ «Малахит» Шмаков Радий Анатольевич, почётный член нашего Клуба подводников... Совет Клуба подводников выражает глубокие соболезнования семье и коллегам Радия Анатольевича», — говорится в заявлении. Ранее сообщалось, что в Москве скончался главный конструктор самолётов Ил-76 и Ил-78 Андрей Юрасов. В июле стало известно, что умер главный конструктор перехватчика МиГ-31 Валерий Васильков.