Умер конструктор советских атомных подводных лодок Радий Шмаков
- РИА Новости
Об этом сообщила пресс-служба Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников и ветеранов ВМФ.
«23 сентября на 91-м году жизни скончался главный конструктор СПМБМ «Малахит» Шмаков Радий Анатольевич, почётный член нашего Клуба подводников... Совет Клуба подводников выражает глубокие соболезнования семье и коллегам Радия Анатольевича», — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что в Москве скончался главный конструктор самолётов Ил-76 и Ил-78 Андрей Юрасов.
В июле стало известно, что умер главный конструктор перехватчика МиГ-31 Валерий Васильков.