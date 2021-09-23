Умер конструктор советских атомных подводных лодок Радий Шмаков

Короткая ссылка
Бывший главный конструктор Санкт-Петербургского морского бюро машиностроения (СПМБМ) «Малахит», участвовавший в создании атомных подводных лодок I и II поколений и их модификаций, Радий Шмаков скончался на 91-м году жизни.
Умер конструктор советских атомных подводных лодок Радий Шмаков
  • РИА Новости

Об этом сообщила пресс-служба Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников и ветеранов ВМФ.

«23 сентября на 91-м году жизни скончался главный конструктор СПМБМ «Малахит» Шмаков Радий Анатольевич, почётный член нашего Клуба подводников... Совет Клуба подводников выражает глубокие соболезнования семье и коллегам Радия Анатольевича», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что в Москве скончался главный конструктор самолётов Ил-76 и Ил-78 Андрей Юрасов. 

В июле стало известно, что умер главный конструктор перехватчика МиГ-31 Валерий Васильков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить