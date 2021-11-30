Гинцбург рассказал о тяжёлой форме COVID-19 при штамме «омикрон»

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Большое количество мутаций нового штамма коронавируса «омикрон» может стать причиной того, что тяжёлая форма вызываемого им заболевания будет развиваться дольше, заявил директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, большое количество мутаций в штамме может ослабить его способность проникновения в лёгкие.

«Если это будет, как у уханьского штамма и всех предыдущих до штамма «дельта», то тогда клетки памяти будут работать и нас с вами защищать», — приводит ТАСС слова Гинцбурга.

Он уточнил, что если данный штамм будет, как «дельта», то скорость развития тяжёлой формы болезни может возрасти.

Ранее Александр Гинцбург заявил, что экспериментальная работа по получению нового варианта вакцины против штамма коронавируса «омикрон» займёт не более десяти дней, далее последуют регуляторные процедуры. 

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