В «Векторе» высказались об эффективности «ЭпиВакКороны» против штамма «омикрон»

В центре «Вектор» Роспотребнадзора высказались об эффективности вакцин от COVID-19 «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н» против нового штамма коронавируса «омикрон».

«На основании имеющихся данных о мутациях в спайк-белке варианта «омикрон» есть основания полагать, что противоэпидемическая эффективность вакцин «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н» будет сравнима с таковой для варианта «дельта», — приводит ТАСС сообщение.

Согласно данным на 28 ноября, в России за сутки зарегистрировали 33 548 случаев заболевания коронавирусом. Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 9 570 373 случая COVID-19.

Кирилл Маслиев, кандидат медицинских наук, руководитель направления превентивной медицины ЕМС, основатель фонда поддержки медицинских сотрудников «Герои», в беседе с радио «Комсомольская правда» высказался о рекомендациях Минздрава по лечению COVID-19.