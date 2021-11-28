The Jerusalem Post: учёные нашли способ уничтожить COVID-19 за две секунды

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Учёные Ариэльского университета выяснили, что миллиметровые волны позволяют уничтожить 99,8% коронавируса и полиовируса на поверхностях за две секунды.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Исследователи изучали влияние радиоволн в диапазоне 1-10 мм на COVID-19. Опытным путём они выяснили, что радиация уничтожает вирус за две секунды.

«Этот тип излучения действует в режиме миллиметровых волн, что означает, что они имеют длину волны около трёх миллиметров», — цитирует издание одного из авторов научной работы, профессора Моше Эйната.

Учёные отметили, что такие волны влияют на повышение температуры и таким образом позволяют бороться с вирусом — этот способ успешно себя показал на разных деликатных поверхностях.

При этом исследователи усомнились, что такой способ применим к человеческому организму.

Ранее российские специалисты разработали новую систему доставки радионуклидов к раковой опухоли — им удалось снизить побочное воздействие радиоактивного изотопа благодаря плёнке из золота или титансодержащего органического соединения.

Испытания на мышах показали, что новый способ позволяет заблокировать нетерапевтическое излучение на 98%. Это позволит значительно уменьшить побочные эффекты лучевой терапии.

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