Биолог Баранова призвала не сравнивать штамм «омикрон» с лихорадкой Эбола

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Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, доктор биологических наук Анча Баранова призвала не сравнивать новый штамм COVID-19 «омикрон» с лихорадкой Эбола.

В комментарии ТАСС она напомнила о «странных, но не ужасных» симптомах, которые наблюдали врачи у молодого населения в Африке — в основном это было сильное утомление, которое потом проходило, и повышение температуры.

«Это не как Эбола... Да, мы пока не видели, как проявляет себя вирус у пожилых, но это не Эбола», — утверждает профессор.

25 ноября стало известно, что учёные выявили в Ботсване, ЮАР и Гонконге новый штамм коронавируса, который потенциально может стать самым опасным. 

Кандидат медицинских наук Кирилл Маслиев, руководитель направления превентивной медицины ЕМС, основатель фонда поддержки медицинских сотрудников «Герои», в беседе с радио «Комсомольская правда» заявил о непредсказуемом будущем пандемии COVID-19.

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