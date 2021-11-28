Биолог Баранова призвала не сравнивать штамм «омикрон» с лихорадкой Эбола
В комментарии ТАСС она напомнила о «странных, но не ужасных» симптомах, которые наблюдали врачи у молодого населения в Африке — в основном это было сильное утомление, которое потом проходило, и повышение температуры.
«Это не как Эбола... Да, мы пока не видели, как проявляет себя вирус у пожилых, но это не Эбола», — утверждает профессор.
25 ноября стало известно, что учёные выявили в Ботсване, ЮАР и Гонконге новый штамм коронавируса, который потенциально может стать самым опасным.
Кандидат медицинских наук Кирилл Маслиев, руководитель направления превентивной медицины ЕМС, основатель фонда поддержки медицинских сотрудников «Герои», в беседе с радио «Комсомольская правда» заявил о непредсказуемом будущем пандемии COVID-19.