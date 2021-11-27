«Роскосмос» сообщил о пуске ракеты «Союз-СТ-Б» по графику

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Запуск ракеты-носителя «Союз-СТ-Б» с космическими спутниками «Галилео» состоится по расписанию 1 декабря. Об этом сообщили в «Роскосмосе».
«Роскосмос» сообщил о пуске ракеты «Союз-СТ-Б» по графику
  • © Евгения Новоженина
  • РИА Новости

«В соответствии с графиком пусков, утверждённым госкорпорацией «Роскосмос», пуск ракеты-носителя «Союз-СТ-Б» с разгонным блоком «Фрегат» и двумя космическими аппаратами Galileo FOC запланирован в 03:31 по московскому времени 2 декабря 2021 года», — приводит Интерфакс заявление.

Отмечается, что по времени Гвианского космического центра пуск будет осуществлён в 21:31 1 декабря.

Ранее стало известно, что грузовой корабль «Прогресс М-УМ» с узловым модулем «Причал» состыковался с многоцелевым лабораторным модулем «Наука» на Международной космической станции.

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