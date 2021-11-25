В каталог ВКС России внесли новый спутник

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Запущенный 25 ноября ракетой-носителем «Союз-2.1б» военный спутник внесён в Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства ВКС России, сообщает Минобороны.
В каталог ВКС России внесли новый спутник
  • ©Минобороны РФ

«Специалисты Центра контроля космического пространства Космических войск ВКС внесли в Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства информацию о разгонном блоке «Фрегат» и космическом аппарате «Космос-2552», — цитирует ТАСС сообщение оборонного ведомства.

Отмечается, что после выведения аппарата на орбиту офицеры Центра контроля космического пространства начали анализ координатной и некоординатной информации о новых космических объектах с целью принятия их на сопровождение наземными средствами Главного центра разведки космической обстановки Космических войск ВКС.

Ранее стало известно, что запущенная 25 ноября с космодрома Плесецк ракета-носитель «Союз-2.1б» успешно вывела космический аппарат в интересах Минобороны на расчётную орбиту.

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