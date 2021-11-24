Госкомиссия допустила ракету «Союз» с модулем «Причал» к заправке и пуску

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Госкомиссия на космодроме Байконур допустила к заправке и пуску ракету-носитель «Союз-2.1б» с грузовым кораблём-модулем «Прогресс М-УМ».
Госкомиссия допустила ракету «Союз» с модулем «Причал» к заправке и пуску
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Об этом сообщается на сайте «Роскосмоса».

«Государственная комиссия на космодроме Байконур допустила к заправке и пуску ракету-носитель «Союз-2.1б» с грузовым кораблём-модулем «Прогресс М-УМ» 24 ноября 2021 года в 16:06:35 по московскому времени», — сообщили в госкорпорации.

Отмечается, что «для 2021 года это будет 19-й космический старт российских ракет-носителей и второй российский модуль, запущенный к Международной космической станции».

Ранее сообщалось, что ракету-носитель «Союз-2.1б», которая выведет в космос корабль «Прогресс М-УМ» с последним узловым модулем для российского сегмента Международной космической станции (МКС) «Причал», установили на стартовый стол площадки №31.

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