В Анголе высказались о сотрудничестве с Россией в космической сфере

Министр телекоммуникаций и информационных технологий Анголы Мануэл Омень в интервью РИА Новости высказался о сотрудничестве с Россией в космической сфере.

«Если говорить с точки зрения двухстороннего сотрудничества, мы ни в коем случае не ставим под сомнение развитие наших отношений, несмотря на все проблемы, которые могут возникнуть из-за санкций в том числе», — заявил он, отвечая на вопрос о том, могут ли санкции Запада негативно отразиться на сотрудничестве двух стран в космической сфере.

Он отметил, что решение о сотрудничестве с Россией в проекте Angosat-2 «показывает отношение Анголы к России, показывает веру в российскую науку, специалистов».

В марте сообщалось, что российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» зарегистрировали в Анголе, Джибути и Конго.