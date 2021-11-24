В Анголе высказались о сотрудничестве с Россией в космической сфере

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Министр телекоммуникаций и информационных технологий Анголы Мануэл Омень в интервью РИА Новости высказался о сотрудничестве с Россией в космической сфере.
В Анголе высказались о сотрудничестве с Россией в космической сфере
  • AP

«Если говорить с точки зрения двухстороннего сотрудничества, мы ни в коем случае не ставим под сомнение развитие наших отношений, несмотря на все проблемы, которые могут возникнуть из-за санкций в том числе», — заявил он, отвечая на вопрос о том, могут ли санкции Запада негативно отразиться на сотрудничестве двух стран в космической сфере.

Он отметил, что решение о сотрудничестве с Россией в проекте Angosat-2 «показывает отношение Анголы к России, показывает веру в российскую науку, специалистов».

В марте сообщалось, что российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» зарегистрировали в Анголе, Джибути и Конго.

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